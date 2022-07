Toda Joya | Dybala si prende l' eredità di Totti - Sport - quotidiano net

(Di martedì 19 luglio 2022) Paulo, 28 anni di Paolo Franci " A' Pa', te do la Diez, la '10', vieni a Roma...". Lì per lì, si narra che Paulo, ancor ben lungi dall'aver deciso di salire su quell'aereo per il ...

Pubblicità

kekko1990 : Come sarà bello quando tutti sti coglioni ignoranti vedranno che non è una clausola rescissoria..!! mi sparo un…. ???????? toda joya toda beleza - WhiteWidow_5050 : RT @nonleggerlo: Rassegna toda Joya [2021, 2022] #Roma #Dybala - gianpi36590925 : RT @nonleggerlo: Rassegna toda Joya [2021, 2022] #Roma #Dybala - smenichini : RT @nonleggerlo: Rassegna toda Joya [2021, 2022] #Roma #Dybala - ilCogito : RT @nonleggerlo: Rassegna toda Joya [2021, 2022] #Roma #Dybala -

QUOTIDIANO NAZIONALE

Paulo Dybala, 28 anni di Paolo Franci " A' Pa', te do la Diez, la '10', vieni a Roma...". Lì per lì, si narra che Paulo Dybala, ancor ben lungi dall'aver deciso di salire su quell'aereo per il ...Tiago Pinto ha incontrato l'entourage del calciatore presentando l'offerta ufficiale della Roma : un triennale da 4,5 milioni di euro (parte fissa) più bonus che porteranno l'ingaggio dellaa 6 ... Toda Joya, Dybala si prende l’eredità di Totti L’argentino s’è accordato per un triennale più l’opzione per un’altra stagione. Inserita una clausola rescissoria. Marotta fino all’ultimo ci ha provato. Invano ...Scartato dalla Juve, sedotto e abbandonato dall’Inter, Paulo sarà con Mou il simbolo di una Roma che torna capitale del calcio ...