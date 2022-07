Pubblicità

Per le Fiamme gialle, invece, "i rapporti di lavoro riferibili ai 65 presunti '' sono stati riqualificati in rapporti di 'lavoro subordinato'" . 19 luglio 2022Per questo, il datore di lavoro può chiedere a chi si candida a unnella sua azienda di ... il personale impiegato in attività produttive in cui sono presentio lavoratori minorenni, ... Tirocinanti al posto di dipendenti, multa da 1,6 mln a hotel CATANIA La struttura ricettiva avrebbe dissimulato l’esistenza di veri e propri rapporti di lavoro subordinato, al fine di evadere i relativi contributi previdenziali e assistenziali ...Secondo l’accusa 65 lavoratori, nel periodo 2017-2020, avrebbero svolto attività di tirocinio extra-curriculare, remunerato solo a titolo di rimborso spese ...