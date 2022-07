Il cigno nero di Marotta

Leggi su panorama

(Di martedì 19 luglio 2022) Il calciomercato è liquido per definizione, una materia priva di consistenza in cui quello che è sicuro fino a un'ora prima può cambiare indirizzo all'improvviso. Oppure tornare dove si era partiti, quasi senza che gli osservatori se ne accorgano. Il lunedì 18 luglio 2022) di Bepperischia di essere il giornodella sua storia professionale, quanto meno quella recente. E complica non poco le strategie del resto dell'estate, perché nell'arco di poche ore l'Inter ha visto sfumare prima Dybala e poi, soprattutto, Bremer. BREMER, COSI' LA JUVENTUS HA BEFFATO L'INTER Mentre l'argentino, che ha scelto la Roma convinto dal corteggiamento di Mourinho a scendere dall'Aventino, potrà al massimo essere classificato come rimpianto - l'Inter lo ha avuto in pugno, poi il ciclone Lukaku ha cambiato le carte in tavola -, su Bremer...