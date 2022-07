Gf Vip 7, ecco chi non entrerà nella Casa: niente da fare per un ex tronista di Uomini e Donne e una discussa TikToker (Di martedì 19 luglio 2022) Manca sempre meno all’inizio della settima edizione del Grande Fratello Vip. Il reality più spiato d’Italia, ancora una volta, vedrà come conduttore Alfonso Signorini affiancato dalle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Ed è proprio il conduttore che quest’anno si sta divertendo tramite il suo profilo Instagram ad intrattenere il pubblico dando degli indizi che riguardano i concorrenti della nuova edizione. Per ora ad essere confermati sembrerebbero essere i nomi di: Chadia Rodriguez, Pamela Prati, George Ciupilan, Ginevra Lamborghini, Diego Armando Maradona Junior ed infine proprio ieri si è aggiunta Antonella Fiordelisi. Numerosi altri nomi iniziano a trapelare sul web ed è partita una gara al “toto nomi”. Ma a smentirli ci ha pensato il portale TvBlog. Già qualche tempo fa aveva smentito la presenza di alcuni nomi che erano stati dati per assodati. Tra ... Leggi su isaechia (Di martedì 19 luglio 2022) Manca sempre meno all’inizio della settima edizione del Grande Fratello Vip. Il reality più spiato d’Italia, ancora una volta, vedrà come conduttore Alfonso Signorini affiancato dalle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Ed è proprio il conduttore che quest’anno si sta divertendo tramite il suo profilo Instagram ad intrattenere il pubblico dando degli indizi che riguardano i concorrenti della nuova edizione. Per ora ad essere confermati sembrerebbero essere i nomi di: Chadia Rodriguez, Pamela Prati, George Ciupilan, Ginevra Lamborghini, Diego Armando Maradona Junior ed infine proprio ieri si è aggiunta AntoFiordelisi. Numerosi altri nomi iniziano a trapelare sul web ed è partita una gara al “toto nomi”. Ma a smentirli ci ha pensato il portale TvBlog. Già qualche tempo fa aveva smentito la presenza di alcuni nomi che erano stati dati per assodati. Tra ...

