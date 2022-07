Deportati | incarcerati e costretti a imparare l’inno russo | Human Rights Watch denuncia i crimini di Mosca contro i civili ucraini

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 luglio 2022) Sequestrati,, rinchiusi in centri di detenzione,a indossare uniformi da carcerati e aa memoria. Sono queste le testimonianze che giungono alle orecchie dell’organizzazione non governativa,. In un report del 14 luglio, l’ong hato il caso di noveprelevati e fatti sparire dalle forze russe, durante l’occupazione della regione attorno a Kiev. Secondo quanto appreso dall’ong, isono stati trattenuti nelle strutture di detenzione di Kursk e Bryansk, in Russia, tra il 26 Febbraio e il 18 marzo. Cinque di loro sono originari di Bucha, due di Hostomel, uno di Dymer, e uno della città di Dorohynka. “Le ...