Conte | la decisione spetta a Draghi Ma M5s verso spaccatura

(Di martedì 19 luglio 2022) Al terzo giorno si è conclusa l'assemblea-fiume del Movimento 5 stelle. La riunione iniziata sabato scorso, proseguita domenica e convocata nuovamente oggi dalle 14 è stata l'occasione per un confronto a tutto campo tra le varie anime del Movimento: da un lato la componente contiana e antigovernativa, dall'altro chi è contrario a uscire dal governo. Alla fine Giuseppeha tirato le fila e concluso così: "Adesso lanona noi maal premier". E ancora: "l'atteggiamento di responsabilità ci impone di chiedere al Presidenteche le priorità da noi indicate vengano poste nell'agenda di governo". Nel corso del suo intervento conclusivoha anche sottolineato la "coerenza" e la "chiarezza" della linea del Movimento come ...