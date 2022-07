Scomparso in bici sul Cammino di Santiago La mamma: 'Una strana telefonata, poi più nulla' (Di lunedì 18 luglio 2022) Scomparso nel nulla: da una settimana non si hanno più notizie di Adriano Pacifico, 32 enne cuoco, residente a Bomporto (Modena), padre di due bambine, partito in sella alla sua bici lo scorso 3 ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 18 luglio 2022)nel: da una settimana non si hanno più notizie di Adriano Pacifico, 32 enne cuoco, residente a Bomporto (Modena), padre di due bambine, partito in sella alla sualo scorso 3 ...

