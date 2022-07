Jennifer Lopez e Ben Affleck sposi in gran segreto a Las Vegas – Foto (Di lunedì 18 luglio 2022) Ben Affleck e Jennifer Lopez sono marito e moglie. La coppia ha stupito tutti convolando a nozze in gran segreto Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di lunedì 18 luglio 2022) Bensono marito e moglie. La coppia ha stupito tutti convolando a nozze inPerizona Magazine.

Pubblicità

im_imma_ : Il cazZo che me ne frega di Jennifer Lopez e Ben Affleck così come di qualsiasi coppia famosa!!! - Novella_2000 : Jennifer Lopez e Ben Affleck sono davvero marito e moglie: ora ci sono le foto delle nozze! - leggoit : Jennifer Lopez, l'abito da sposa è riciclato: l'ha usato in un suo film - radiosintony : Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati a Las Vegas - domenicomarock : RT @fraversion: Bennifer is back. Secondo TMZ Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati. A Las Vegas. Avanguardia pura, eh. #Bennifer -