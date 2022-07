Ipotesi di riduzione della quarantena per covid, e proposte (Di lunedì 18 luglio 2022) In questi giorni è al vaglio del Ministero della Salute e degli assessori alla salute delle Regioni, la proposta secondo cui si possa ridurre il periodo di quarantena da contagio da covid in seguito a scomparsa dei sintomi dopo 48 h e tampone negativo da effettuare sempre presso Asl, farmacie o medico curante. In Austria, Germania, Usa e Svezia l’obbligo massimo di durata della quarantena è di 5 giorni, mentre in Italia ancora di 7. In altri paesi come Spagna e Regno Unito per i positivi non è più previsto l’isolamento. Anche per le forme di malattia che durano più a lungo, le regioni chiedono che la quarantena dagli attuali 21 giorni massimi di isolamento venga ridotta a 15 se non 10. La motivazione di tale richiesta risiede nella debolezza dei sintomi riscontrati in seguito ... Leggi su zon (Di lunedì 18 luglio 2022) In questi giorni è al vaglio del MinisteroSalute e degli assessori alla salute delle Regioni, la proposta secondo cui si possa ridurre il periodo dida contagio dain seguito a scomparsa dei sintomi dopo 48 h e tampone negativo da effettuare sempre presso Asl, farmacie o medico curante. In Austria, Germania, Usa e Svezia l’obbligo massimo di durataè di 5 giorni, mentre in Italia ancora di 7. In altri paesi come Spagna e Regno Unito per i positivi non è più previsto l’isolamento. Anche per le forme di malattia che durano più a lungo, le regioni chiedono che ladagli attuali 21 giorni massimi di isolamento venga ridotta a 15 se non 10. La motivazione di tale richiesta risiede nella debolezza dei sintomi riscontrati in seguito ...

gstarwind : @salfasanop @mbx1900 @danieledv79 Ma non c'è alcuna efficacia verificata. Nessuno studio mostra una riduzione sensi… - FPFabrizioPhD : Ipotesi/1. Quindi si è pensato al modello animale dove è stato possibile esplorare e manipolare in modo più complet… - 539th : @AlaskaSpines Per ora la riduzione del trend settimanale dei ricoverati è congrua con questa ipotesi e fa pensare c… - AttilioBUCCI2 : RT @LSichei: #Massa #Carrara contratto provinciale del settore #lapideo dopo lunga trattativa è stata raggiunta una ipotesi di accordo che… - filca_lazionord : RT @LSichei: #Massa #Carrara contratto provinciale del settore #lapideo dopo lunga trattativa è stata raggiunta una ipotesi di accordo che… -