I Santi di Lunedì 18 Luglio 2022

San BRUNO DI SEGNI (DA SOLERO) Vescovo Solero, Alessandria, 1049 – Segni, Roma, 18 Luglio 1123Bruno nacque a Solero d'Asti nel 1040. Dopo aver conseguito la laurea presso l'Università di Bologna, decise di ritirarsi nel monastero di Montecassino. Nominato canonico della Cattedrale di Siena dal vescovo Rodolfo, fu inviato a Roma per impegni della diocesi. Qui ebbe l'incarico di confutare l'eretico Berengario. La disputa si tenne davanti al Pontefice, e Bruno confutò così sapientemente l'eretico, che Gregorio VII stesso lo consacrò e nominò vescovo di Segni. Pochi anni dopo …www.Santiebeati.it/dettaglio/63375 Santa SINFOROSA E SETTE FIGLI Martire www.Santiebeati.it/dettaglio/90935 San FILASTRIO DI BRESCIA Vescovo † Brescia, 18 Luglio 387Sesto vescovo di Brescia, Filastrio nacque intorno al 330 e poi divenne ...

Lunedì 18 luglio: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo Il 18 luglio è il 199° giorno del calendario gregoriano. Mancano 166 giorni alla fine dell'anno. Santi del giorno: San Federico di Utrecht (Vescovo) Etimologia: Federico , ha origini germaniche. Infatti, il nome deriva da frithurik, composto dalla parola frithu che significa 'pace, sicurezza' e ...