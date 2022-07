De Maggio: “Il Napoli si è indebolito! Non si sa neanche la data degli abbonamenti” (Di lunedì 18 luglio 2022) Momento delicato in casa Napoli, La scelta di Dybala, che ha firmato in mattinata con la Roma, è stata l’ultima di una serie di delusioni di mercato. Via le tre bandiere, perni tecnici ed emotivi della squadra, Insigne, Koulibaly e Mertens, oltre al portiere titolare, Ospina. Dybala doveva essere l’acquisto che avrebbe risollevato il morale dei tifosi, invece è stata forse la delusione più grande. Paulo Dybala, Argentina (Photo by Shaun Botterill/Getty Images) Il conduttore della trasmissione ‘Radio Goal’, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio, ha espresso tutta la sua frustrazione nel vedere Dybala scegliere la Roma e non il Napoli. Ha inoltre fatto notare che la campagna abbonamenti dei giallorossi staandando a gonfie vele, mentre di quella degli azzurri ancora ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 18 luglio 2022) Momento delicato in casa, La scelta di Dybala, che ha firmato in mattinata con la Roma, è stata l’ultima di una serie di delusioni di mercato. Via le tre bandiere, perni tecnici ed emotivi della squadra, Insigne, Koulibaly e Mertens, oltre al portiere titolare, Ospina. Dybala doveva essere l’acquisto che avrebbe risollevato il morale dei tifosi, invece è stata forse la delusione più grande. Paulo Dybala, Argentina (Photo by Shaun Botterill/Getty Images) Il conduttore della trasmissione ‘Radio Goal’, in onda su Radio Kiss Kiss, Valter De, ha espresso tutta la sua frustrazione nel vedere Dybala scegliere la Roma e non il. Ha inoltre fatto notare che la campagnadei giallorossi staandando a gonfie vele, mentre di quellaazzurri ancora ...

Pubblicità

EIPelusa : Valter De Maggio: 'Il Napoli ad oggi si è indebolito, perché sono arrivati Kvaratskhelia e Olivera al posto di Insi… - cn1926it : #Petagna vuole il #Monza, #Giuntoli e #Spalletti lo hanno bloccato - befgroup : A maggio il traffico delle merci nel porto di #Napoli è aumentato del +16,1%, mentre a #Salerno è calato del -22,4%… - osimhenismo_ : RT @tuttonapoli: De Maggio critico: 'Napoli indebolito e non si sa neanche la data per la campagna abbonamenti' - sscalcionapoli1 : De Maggio critico: “Napoli indebolito e non si sa neanche la data per la campagna abbonamenti”… -