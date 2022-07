(Di lunedì 18 luglio 2022) di Erika Noschese Gravie malfunzionamento nella gestione dell’emergenza, manca l’assistenza ai comuni a sud del72. A denunciarlo il dottor Carmelo Accetta, segretario provinciale della Uil che accende i riflettori sul rischio a cui è sottoposta l’utenza per faziosità e mancata volontà ad intervenire da parte dell’Asl di Salerno. Di fatti, il forte incremento dei contagi Covid 19 e la richiesta di giuste ferie hanno riproposto il problema della carenza di personale medico e della conseguente difficoltà di copertura dei turni di servizio per assicurare l’assistenza sanitaria in Emergenza/Urgenza senza considerare il ping pong traSanitario e Uoc Emergenza / Urgenza e Cot 118, per conflitto di gestione dell’organizzazione del personale e dei mezzi deputati all’assistenza distrettuale; il DS ha competenza ...

Pubblicità

tvsei : Sanità. Pettinari denuncia disservizi alla Asl di Pescara - - pescaranews : Disservizi e carenze nella #Asl di #Pescara, Pettinari (M5S): 'Bocciata la gestione del centrodestra' -

Cronache Salerno

La verità in questo mare di- incalza Pettinari - è che stanno di fatto costringendo i ... A quanto pare, infatti, il personale sanitario delladi Pescara non riceverà a luglio l'......CUP periferici delle, magari tenuto conto del personale a disposizione, altrimenti non si spiegano tutta una serie di disagi che non solo complicano la vita quotidiana, ma creanosul ... Asl, disservizi nel distretto 72: giovane ha rischiato la vita per una overdose Il forte incremento dei contagi Covid-19 e la richiesta di ferie hanno riproposto il problema della carenza di personale medico e della conseguente difficoltà di copertura dei turni di servizio per as ...Di nuovo in strada, davanti al Pronto Soccorso di Pescara, Domenico Pettinari, vice presidente del Consiglio Regionale per denunciare, stavolta, anche altri "disservizi e carenze della Asl e problemat ...