Tommaso Zorzi parla della seconda stagione di Drag Race Italia

Leggi su biccy

(Di domenica 17 luglio 2022)qualche giorno fa è stato ospite del Festival Nazionale del Cinema eTelevisione di Benevento per ritirare il premio apremiato come ‘Programma tv più innovativo dell’anno‘. Per l’occasione è stato intervistato anche da SuperGuidaTv. “Credo che fosse una rivoluzione necessaria. Questo programma ha dimostrato nella primache è pronto ad essere accolto dal pubblicono. Con laabbiamo messo a punto anche quelle che sono state giustamente le critiche di una primaper quanto sia andata piuttosto bene. Siamo qui per migliorarci, questasarà di un altro livello”. E – in merito ai ...