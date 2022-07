Roma, omicidio ad Anzio: 25enne accoltellato a morte (Di domenica 17 luglio 2022) (Adnkronos) – Un giovane di 25 anni è stato ucciso la notte scorsa ad Anzio, Roma, colpito da una coltellata nella zona della movida, nei pressi del locale La Bodeguita. Ignoti i motivi dell’omicidio. Indaga la Polizia del commissariato di Anzio, sul posto per ricostruire la dinamica dei fatti. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 17 luglio 2022) (Adnkronos) – Un giovane di 25 anni è stato ucciso la notte scorsa ad, colpito da una coltellata nella zona della movida, nei pressi del locale La Bodeguita. Ignoti i motivi dell’. Indaga la Polizia del commissariato di, sul posto per ricostruire la dinamica dei fatti. L'articolo proviene da Italia Sera.

