Governo, botta e risposta tra Mulè e De Masi su La7. “M5s inaffidabile”. “Senza di loro avete maggioranza enorme, dipende tutto da Draghi” (Di domenica 17 luglio 2022) botta e risposta a “Omnibus” (La7) tra il sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulè e il sociologo Domenico De Masi sulle dimissioni del presidente del Consiglio Mario Draghi e sulle responsabilità del M5s. Mulè attacca Senza mezzi termini Conte e il Movimento: “Non è più tempo di nuove maggioranze, c’era una maggioranza che era l’unica che poteva esprimere questo Parlamento, ovvero una maggioranza larga. Il presidente Draghi ha denunciato la rottura dell’azione di Governo. E chi ha rotto l’azione politica spingendo un uomo come Mario Draghi a dimettersi? I 5 Stelle – continua – È Draghi ad aver certificato che quelle sono persone inaffidabili. Tra l’altro, non c’è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 17 luglio 2022)a “Omnibus” (La7) tra il sottosegretario alla Difesa Giorgioe il sociologo Domenico Desulle dimissioni del presidente del Consiglio Marioe sulle responsabilità del M5s.attaccamezzi termini Conte e il Movimento: “Non è più tempo di nuove maggioranze, c’era unache era l’unica che poteva esprimere questo Parlamento, ovvero unalarga. Il presidenteha denunciato la rottura dell’azione di. E chi ha rotto l’azione politica spingendo un uomo come Marioa dimettersi? I 5 Stelle – continua – Èad aver certificato che quelle sono persone inaffidabili. Tra l’altro, non c’è ...

Pubblicità

Renato19571 : @Anto_Eith @GiorgiaMeloni Eviterei se possibile il fatto che vada la governo. A me non piacciono i tempi bui e te… - lorenzomazzucat : RT @PBerizzi: Vedere schiumare di rabbia le camicie nere e i loro padrini 'patrioti' dopo la botta di Verona è una soddisfazione. Ma è anch… - NikSovversivo : @Iostoconlanato hai ragione e tuttavia mancano pochi mesi alle elezioni e senza un governo in carica a pieni poteri… - MarinaFazi : @rossaricciaema1 @SalazarYulia Qui non si tratta dell'acqua in sé per se ma del fatto che questo governo (anche i p… - lapalisse6 : @Maumol @repubblica potrebbero decidere gli altri partiti di mandarli fuori dalle palle e fare un governo sostenuto… -