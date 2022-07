Gf Vip 5, Guenda Goria operata d’urgenza per una complicazione: ecco come sta ora (Di domenica 17 luglio 2022) Non sono giorni facili per Guenda Goria. La figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria aveva confidato ai suoi follower di aver subito un delicato intervento chirurgico per via di una gravidanza extra uterina. Ritornata sui social, l’ex gieffina aveva tranquillizzato i suoi follower con delle storie ma poco dopo le cose sono nuovamente peggiorate. Poche ore fa, Guenda ha confidato: Avrei voluto darvi buone notizie ma la verità è che mi hanno portato di nuovo al pronto soccorso stanotte, sono stata malissimo, avevo dei dolori indescrivibili. Credo di aver avuto delle complicazioni, mi dicono che si sia rotta una tuba, che si sia formato un coagulo di sangue. Credo che mi opereranno e la toglieranno perché ormai è compromessa. Sono tanto stanca, anche perché chi come me soffre di endometriosi sa che ... Leggi su isaechia (Di domenica 17 luglio 2022) Non sono giorni facili per. La figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeoaveva confidato ai suoi follower di aver subito un delicato intervento chirurgico per via di una gravidanza extra uterina. Ritornata sui social, l’ex gieffina aveva tranquillizzato i suoi follower con delle storie ma poco dopo le cose sono nuovamente peggiorate. Poche ore fa,ha confidato: Avrei voluto darvi buone notizie ma la verità è che mi hanno portato di nuovo al pronto soccorso stanotte, sono stata malissimo, avevo dei dolori indescrivibili. Credo di aver avuto delle complicazioni, mi dicono che si sia rotta una tuba, che si sia formato un coagulo di sangue. Credo che mi opereranno e la toglieranno perché ormai è compromessa. Sono tanto stanca, anche perché chime soffre di endometriosi sa che ...

Pubblicità

IsaeChia : #GfVip 5, Guenda Goria operata d’urgenza per una complicazione: ecco come sta ora Il fidanzato Mirko Gancitano: “U… - infoitcultura : GF Vip, Guenda Goria non sapeva di essere incinta: ora come sta? - infoitcultura : Gf Vip 5, un'ex Vippona attacca Guenda Goria: interviene Mirko Gancitano - infoitcultura : Guenda Goria operata, attacchi haters: c’è un’ex GF Vip, gesto folle - IsaeChia : #GfVip 5, un'ex Vippona attacca Guenda Goria: interviene il fidanzato Mirko Gancitano Nelle scorse ore, la Goria a… -