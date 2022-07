WWE | La voce fuori dal coro che non ti aspetti | Corey Graves critica il lottato di NXT 2 0

(Di sabato 16 luglio 2022) NXT 2.0 ha debuttato nel settembre dello scorso anno, assicurando una prospettiva completamente nuova del prodotto, e sebbene abbia introdotto molti cambiamenti, non tutti sono stati positivi. In molti, infatti, hannoto i match del variopinto roster di sviluppo, nonostante un passato che ci ha regalato diverse perle. Ma non solo i fan, ancheci ha messo il carico. Tutti uguali Durante WWE After The Bell,hato il prodotto in-ring di NXT 2.0, affermando che molti wrestler lottano allo stesso modo: “Quasi tutti quelli che sono saliti sul ring o che hanno avuto un video packaging seguito da un’entrata, sono unici. Adoro le ripresesede che NXT ha sfornato, è una figata. Non si tratta di un capolavoro ...

Voci di maggiori restrizioni della WWE verso i cartelli dei tifosi NXT 2.0 ha debuttato nel settembre dello scorso anno, assicurando una prospettiva completamente nuova del prodotto, e sebbene abbia introdotto molti cambiamenti, non tutti sono stati positivi. In molt ...per il momento "The Game" ha si ripreso a lavorare a pieno regime in WWE, ma non a dirigere il terzo brand. A dirigere le operazioni c'è Shawn Michaels con un piccolo team creativo, mentre Vince ...