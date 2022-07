Liza Dmitrieva | uccisa a quattro anni dai bombardamenti di Putin

(Di sabato 16 luglio 2022) La bimba aveva la sindrome di Down e spingeva il suo passeggino rosa sulla strada per la logopedista. Qualche minuto prima la madre Irina, su Instagram, aveva condiviso un video con la figlia. È uno ...

La bimba aveva la sindrome di Down e spingeva il suo passeggino rosa sulla strada per la logopedista. Qualche minuto prima la madre Irina, su Instagram, aveva condiviso un video con la figlia. È uno ...è morta fuori stagione, troppo tardi per catturare l'attenzione di una platea di guardoni che, dopo essersi ubriacata dello spettacolo della guerra, ora vi si accosta di rado con ...La bimba aveva la sindrome di Down e spingeva il suo passeggino rosa sulla strada per la logopedista. Qualche minuto prima la madre Irina, su Instagram, aveva condiviso un video con la figlia. È uno d ...Liza Dmitrieva è morta fuori stagione, troppo tardi per catturare l’attenzione di una platea di guardoni che, dopo essersi ubriacata dello spettacolo della guerra, ora vi si accosta di rado con malcel ...