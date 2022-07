Il Milan batte 2-1 il Colonia e si aggiudica la Telekom Cup | decisivo Giroud con una doppietta

Pubblicità

mauretto58 : RT @SimoneCristao: Un bel #Milan batte 2-1 il #Colonia nella prima uscita stagionale Decide la doppietta di #Giroud (e un'ora di gioco dav… - ManuFilippone95 : RT @SimoneCristao: Un bel #Milan batte 2-1 il #Colonia nella prima uscita stagionale Decide la doppietta di #Giroud (e un'ora di gioco dav… - edo1899 : RT @SimoneCristao: Un bel #Milan batte 2-1 il #Colonia nella prima uscita stagionale Decide la doppietta di #Giroud (e un'ora di gioco dav… - zazoomblog : Amichevole precampionato 2022: doppietta Giroud il Milan batte 2-1 il Colonia - #Amichevole #precampionato #2022: - pedroohhhh : RT @SimoneCristao: Un bel #Milan batte 2-1 il #Colonia nella prima uscita stagionale Decide la doppietta di #Giroud (e un'ora di gioco dav… -

Ilil Colonia nella sua prima uscita stagionale e conquista la Telekom Cup: i dettagli Ilvince la sua prima amichevole della stagione e conquista la Telekom Cup ai danni del Colonia. ...Ilil Colonia nella prima amichevole estiva: i rossoneri battono il club tedesco 1 - 2 grazie a una doppietta di Giroud. Molti segnali positivi per il tecnico Stefano Pioli, i campioni d'...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...