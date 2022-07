Pubblicità

CuoreEconomico : Il presidente Cuzzilla: “Serve assunzione di responsabilità delle forze politiche pesuperare velocemente la crisi d… - zazoomblog : Crisi di governo Cuzzilla (Cida): Serve assunzione di responsabilità ripartire in fretta e con priorità chiare -… - zazoomblog : Governo: Cuzzilla (Cida) no a instabilità ripartire con responsabilità politica e priorità - #Governo: #Cuzzilla #… - Agenparl : Crisi di Governo_Cuzzilla Presidente CIDA: serve assunzione di responsabilità delle forze politiche. Si riparta con… -

Il Denaro

... dichiara Stefano, presidente di Cida , la rappresentanza sindacale per la dirigenza e le ... Auspico quindi che la crisi dipossa essere superata velocemente e si riparta con priorità ...E' quanto dichiara Stefano, presidente di Cida, la rappresentanza sindacale per la dirigenza e le alte professionalità di tutti i settori socio produttivi, pubblici e privati. Crisi di governo, Cuzzilla (Cida): Serve assunzione di responsabilità, ripartire in fretta e con priorità chiare - Ildenaro.it Gli attuali scenari, nazionali ed internazionali, richiedono alle forze politiche un’assunzione di responsabilità dinanzi ai problemi che investono imprese e famiglie per dare risposte concrete ed ...Roma, 15 lug. Labitalia) – “Il nostro Paese non si può permettere instabilità e divisioni. Gli attuali scenari, nazionali ed internazionali, richiedono alle forze politiche un'assunzione di responsabi ...