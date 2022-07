Claudia Ruggeri | la spiaggia si fa rovente al suo passaggio e il costume non serve

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 16 luglio 2022)ha saputo mettersi in mostra sempre di più in questi anni grazie a una bellezza davvero unico e preziosa nel proprio genere. I quiz televisivi sono sempre stati visti come un mezzo straordinario per poter mettere in risalto sempre di più tutta la bellezza femminile e dare la possibilità ad alcune attrici di vedere realizzare il proprio grande sogno, conche è una di quelle che maggiormente ha saputo mettersi in mostra per tutto il suo fascino davvero incantevole. InstagramNegli ultimi anni abbiamo potuto assistere in maniera sempre più importante alla crescita del mondo di internet su quello della televisione, ma nonostante il calo evidente del piccolo schermo, quest’ultimo riesce ancora a ottenere grande successo in giro per l’Italia e avere in particolar modo successo grazie ai vari ...