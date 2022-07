A spasso per Roma con una katana: era illegittimamente affilata (Di sabato 16 luglio 2022) Roma – Nascondeva una katana nel bagagliaio: è quanto accaduto a Roma, dove i carabinieri della Sezione Radiomobile di Monterotondo hanno denunciato due ragazzi sopresi con armi bianche, il primo con un attrezzo multiuso dotato di lama superiore ai 5 centimetri ed il secondo trovato in possesso, all’interno del bagagliaio della sua auto, di una katana giapponese con lama di 90 cm illegittimamente affilata, rendendola da arma ornamentale o da collezione ad arma efficace e pericolosa. Altri 5 giovani sono stati, invece, segnalati alla Prefettura di Roma perché assuntori di sostanze stupefacenti, per il successivo inserimento nei percorsi di recupero dalle dipendenze presso i SERT. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 16 luglio 2022)– Nascondeva unanel bagagliaio: è quanto accaduto a, dove i carabinieri della Sezione Radiomobile di Monterotondo hanno denunciato due ragazzi sopresi con armi bianche, il primo con un attrezzo multiuso dotato di lama superiore ai 5 centimetri ed il secondo trovato in possesso, all’interno del bagagliaio della sua auto, di unagiapponese con lama di 90 cm, rendendola da arma ornamentale o da collezione ad arma efficace e pericolosa. Altri 5 giovani sono stati, invece, segnalati alla Prefettura diperché assuntori di sostanze stupefacenti, per il successivo inserimento nei percorsi di recupero dalle dipendenze presso i SERT. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diCittà ...

