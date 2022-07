Rayo Vallecano: Catena e Comesaa, fuori dalla lista di Iraola per andare a Friburgo (Di venerdì 15 luglio 2022) 2022-07-15 15:38:13 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla Liga spagnola appena arrivata in redazione: Sorpresa dell’ultimo minuto sul viaggio di Rayo in Germania. Andoni Iraola ha escluso dalla chiamata due dei pezzi rossorossi più apprezzati sul mercato. Alejandro Catena e Santi Comesaa non si recheranno a Friburgo per affrontare la squadra tedesca questo sabato, che sarà la prima del Rayo nella preparazione per la stagione 2022-2023. Tuttavia, la sua assenza per lo scontro in Germania è dovuta esclusivamente a problemi fisici. I due calciatori sono infastiditi e Iraola ha preferito non rischiare con loro. Oltre a Catena e Comesaa, Iraola ha rinunciato ad altri quattro ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 15 luglio 2022) 2022-07-15 15:38:13 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla Liga spagnola appena arrivata in redazione: Sorpresa dell’ultimo minuto sul viaggio diin Germania. Andoniha esclusochiamata due dei pezzi rossorossi più apprezzati sul mercato. Alejandroe Santinon si recheranno aper affrontare la squadra tedesca questo sabato, che sarà la prima delnella preparazione per la stagione 2022-2023. Tuttavia, la sua assenza per lo scontro in Germania è dovuta esclusivamente a problemi fisici. I due calciatori sono infastiditi eha preferito non rischiare con loro. Oltre aha rinunciato ad altri quattro ...

Pubblicità

Giampaolesimo : @Lorenzored17 Mio cugino andò in viaggio a Bilbao, mi portò la sciarpa e la tengo sopra quella del Benfica Six Dre… - serieB123 : SerieB L’ex Juve in Serie B: sfida a Spagna e Qatar - IlgoldiDhorasoo : @dello__98 @VolCasciavit Ma infatti Rudiger l'ha preso il Rayo Vallecano. Ci sta come ragionamento. - SalsaCristina : @RayoVallecano ???? ??•*¨*?? ??*(¯`v´¯)*?? ????•..•???? ???? ?????? ?? ?? ??? ?? ?? Rayo Vallecano ?? ??… - ciacciaebraca : @paolostallone66 @kodak91552516 @Fiorentinanews Non solo! Anche i tifosi dell’Atletico e del Rayo Vallecano! All’unisono! -