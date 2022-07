Mercato auto Europa, a giugno profondo rosso a - 16,8% (Di venerdì 15 luglio 2022) Debacle in ogni dove. Sono tutti in calo in giugno i trenta mercati auto nazionali dell'Europa Occidentale tranne quelli piccolissimi della Lettonia e dell'Islanda . Nel complesso in Europa ... Leggi su motori.quotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022) Debacle in ogni dove. Sono tutti in calo ini trenta mercatinazionali dell'Occidentale tranne quelli piccolissimi della Lettonia e dell'Islanda . Nel complesso in...

Auto UE: a giugno immatricolazioni - 15,4% La *Germania *registra una flessione del 18,1% a 224.558 veicoli e la *Spagna *un calo del 7,8% a 89.252 auto. Il mercato automotive del *Regno Unito *segna un calo del 24,3% a giugno a 140.958 unità,... Auto, immatricolazioni in Europa: è ancora profondo rosso Perdura la situazione di grave difficoltà per il mercato dell'auto dell'Europa Occidentale che, nel primo semestre 2022, con 5.597.656 immatricolazioni accusa un calo del 13,7% sullo stesso periodo del 2021. La situazione - sottolinea il Centro ... QN Motori Auto, immatricolazioni in Europa: è ancora profondo rosso (Teleborsa) - Perdura la situazione di grave difficoltà per il mercato dell'auto dell'Europa Occidentale che, nel primo semestre 2022, con 5.597.656 immatricolazioni accusa un calo del 13,7% ... Stato e mercato nella crisi energetica Quali sono gli ambiti di mercato che pure in un periodo così critico dovrebbero essere protetti e salvaguardati perché rispondenti ad un interesse superiore che è quello dei consumatori La *Germania *registra una flessione del 18,1% a 224.558 veicoli e la *Spagna *un calo del 7,8% a 89.252. Ilautomotive del *Regno Unito *segna un calo del 24,3% a giugno a 140.958 unità,...Perdura la situazione di grave difficoltà per ildell'dell'Europa Occidentale che, nel primo semestre 2022, con 5.597.656 immatricolazioni accusa un calo del 13,7% sullo stesso periodo del 2021. La situazione - sottolinea il Centro ... Mercato auto Europa, a giugno profondo rosso a -16,8% (Teleborsa) - Perdura la situazione di grave difficoltà per il mercato dell'auto dell'Europa Occidentale che, nel primo semestre 2022, con 5.597.656 immatricolazioni accusa un calo del 13,7% ...Quali sono gli ambiti di mercato che pure in un periodo così critico dovrebbero essere protetti e salvaguardati perché rispondenti ad un interesse superiore che è quello dei consumatori