L’ultimo esperimento di Gasperini | Ruggeri provato nei tre di difesa

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 15 luglio 2022) Clusone. Non è ancora il tempo di trarre conclusioni, visto che le amichevoli contro le Rappresentative locali sono test poco probanti se non dal punto di vista fisico. Ciò che traspare dal campo, però, almeno durante i primi 10 giorni di ritiro, è l’intenzione di Gian Pierodi trovare nuove soluzioni per l’Atalanta. Se necessario, cambiando anche il ruolo di alcuni interpreti del suo sistema. Se Scalvini a centrocampo è stata una conferma di quanto visto a tratti nella scorsa annata più che una novità assoluta, lo stesso non si può dire di Matteo. Il classe 2002 è rientrato dal prestito alla Salernitana, dove ha giocato perlopiù come esterno sinistro dio come quinto, in quello che è a tutti gli effetti il suo ruolo naturale. A Clusone, però, Gasp lo sta sperimentando come terzo di sinistra della ...