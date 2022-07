Governo, il ministro Patuanelli: 'Con le dimissioni di Draghi, di fatto tutto l'esecutivo è dimissionario' (Di venerdì 15 luglio 2022) Grande fermento in casa Cinquestelle all'indomani delle dimissioni di Mario Draghi. Uscendo dalla sede del Movimento, il ministro per le Politiche agricole Stefano Patuanelli ha acceso la spia rossa ... Leggi su globalist (Di venerdì 15 luglio 2022) Grande fermento in casa Cinquestelle all'indomani delledi Mario. Uscendo dalla sede del Movimento, ilper le Politiche agricole Stefanoha acceso la spia rossa ...

