Dischi – ‘Nessuno mai’ | dopo l’esperienza di ‘The Voice Senior’ | il singolo di Jasmine ed Al Bano | con Clementino

E' uscito oggi su tutte le piattaforme e in radio 'Nessuno mai', prodotto da AC Production di Al Bano Carrisi con arrangiamenti del Maestro Alterisio Paoletti in collaborazione con la Just Entertaiment di Sergio Cerruti. Il singolo nasce dalla collaborazione tra Al Bano e Jasmine Carrisi con Clementino, dopo la bellissima amicizia nata durante la produzione del programma tv 'The Voice Senior'. Jasmine si è fatta conoscere dal grande pubblico che ha potuto notare il suo talento musicale e la sua forte personalità che le consentono di affrontare con fermezza il palcoscenico. Da quell'esperienza è nata la voglia di realizzare un disco insieme, reinterpretando un grande ...

