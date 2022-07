(Di venerdì 15 luglio 2022)– Per la prima volta dopo circa tre secoli, verrà eseguita ain forma dalaRV 687 Lacomposta da Antonio Vivaldi nel 1725. L’esecuzione, uno degli eventi della seconda edizione del Vivaldi Festival in corso con grande successo afino al 28 Luglio, si svolgerà il prossimo sabato 16 luglio alle ore 20:30 nella monumentale cornice della Scuola Grande di San Giovanni Evangelista, nel cuore della Serenissima. Ad eseguire lain forma dasaranno le voci del contralto Giovanna Dissera Bragadin e del soprano Francesca Scaini accompagnate dall’Orchestra Trigono Armonico diretta da Maurizio Cadossi. La composizione, che fa parte delle cosiddette “serenate francesi” ...

Pubblicità

Lopinionista : Concerto Serenata RV 687 La Gloria e Imeneo a Venezia: ecco quando - lvxbrumalis : l’uomo più bello del mondo io ho bisogno di andare ad un concerto perché appena arriva sta canzone devo fargli una… - heartbreakgvrI : RT @_AmericxnIdiot_: con 500 euro, parterre tralatro, voglio harry styles che mi canta la serenata dopo il concerto - _AmericxnIdiot_ : con 500 euro, parterre tralatro, voglio harry styles che mi canta la serenata dopo il concerto - EmilioBerettaF1 : Il cantante neomelodico amico di Cosa Nostra sbarca nel paese dei fratelli Bianchi: ma il prefetto blocca il concer… -

LA NAZIONE

... dopo 19 anni di convivenza e due figli, di Vittorio Guarino a Jessica Rosset , accompagnata dalle note di 'Rap', ma anche con la dichiarazione di Jovanotti, in chiusura del, alle ......Val Vény con il Coro degli Amici del Loggione del Teatro della Scala che si esibirà nel "... tra i quali: Coraggio, Bruto, Benvenuti nella giungla, Ragazzo fortunato, Io no,Rap, ... Le note in San Domenico Grazie alla Camerata VENEZIA – Per la prima volta dopo circa tre secoli, verrà eseguita a Venezia in forma da concerto la Serenata RV 687 La Gloria e Imeneo composta da Antonio Vivaldi nel 1725. L’esecuzione, uno degli ...Per la prima volta dopo circa tre secoli, verrà eseguita a Venezia in forma da concerto la Serenata RV 687 La Gloria e Imeneo composta da Antonio Vivaldi nel 1725. L’esecuzione, uno degli eventi della ...