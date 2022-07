Appalti Anas nel mirino dei pm di Roma, dieci indagati (Di venerdì 15 luglio 2022) dieci Appalti dell'Anas sono finiti nel mirino della procura di Roma. Tanto che gli inquirenti hanno deciso di indagare dieci persone, 4 dirigenti dell'azienda e 6 imprenditori. Le accuse che ha ipotizzato la magistratura Romana, a seconda delle posizioni processuali, vanno dalla corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio alla turbata libertà degli incanti. Al centro dell'indagine del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Roma, una decina di Appalti che sarebbe stati affidati da nord a sud dell'Italia. Le Fiamme Gialle hanno infatti eseguito nei giorni scorsi decreti di perquisizione e acquisizioni documentali nei confronti sia dei 4 dirigenti e funzionari di Anas, sia degli ... Leggi su iltempo (Di venerdì 15 luglio 2022)dell'sono finiti neldella procura di. Tanto che gli inquirenti hanno deciso di indagarepersone, 4 dirigenti dell'azienda e 6 imprenditori. Le accuse che ha ipotizzato la magistraturana, a seconda delle posizioni processuali, vanno dalla corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio alla turbata libertà degli incanti. Al centro dell'indagine del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di, una decina diche sarebbe stati affidati da nord a sud dell'Italia. Le Fiamme Gialle hanno infatti eseguito nei giorni scorsi decreti di perquisizione e acquisizioni documentali nei confronti sia dei 4 dirigenti e funzionari di, sia degli ...

Pubblicità

angiuoniluigi : RT @tempoweb: ?? Crisi di #governo, non c'è tempo da perdere ?? Primi smottamenti nel #M5s, #DiBattista prenota la leadership ?? #Roma, dieci… - tempoweb : Appalti #Anas nel mirino dei pm di #Roma, dieci indagati #15luglio - EnricoAntonio68 : RT @tempoweb: ?? Crisi di #governo, non c'è tempo da perdere ?? Primi smottamenti nel #M5s, #DiBattista prenota la leadership ?? #Roma, dieci… - elisabettaph : RT @tempoweb: ?? Crisi di #governo, non c'è tempo da perdere ?? Primi smottamenti nel #M5s, #DiBattista prenota la leadership ?? #Roma, dieci… - bi_loriana : RT @tempoweb: ?? Crisi di #governo, non c'è tempo da perdere ?? Primi smottamenti nel #M5s, #DiBattista prenota la leadership ?? #Roma, dieci… -