LIVE Italia-Islanda 0-1 calcio femminile, Europei in DIRETTA: subito in rete Vilhjalmsdottir (Di giovedì 14 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3? Gol dell’Islanda, Vilhjalmsdottir approfitta di una mischia a seguito di una punizione, Italia-Islanda 0-1. 1? Inizia la partita! 17.55 Squadre in campo, inni nazionali in corso. 17.50 Tra cinque minuti l’ingresso in campo delle calciatrici. 17.45 La vittoria di oggi è indispensabile, le giocatrici azzurre lo sanno bene. La prossima sfida invece sarà contro il Belgio. 17.40 Molti cambi di formazione nell’Italia dopo la batosta contro la Francia. 17.35 Ecco le formazioni ufficiali: Italia (4-4-2): Giuliani; Di Guglielmo, Gama, Linari, Boattin; Bergamaschi, Rosucci, Simonetti, Caruso; Piemonte, Giacinti. Ct Bertolini. Islanda (4-3-3): Sigurdardottir; Vidarsdottir, Viggosdottir, Arnadottir, ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3? Gol dell’approfitta di una mischia a seguito di una punizione,0-1. 1? Inizia la partita! 17.55 Squadre in campo, inni nazionali in corso. 17.50 Tra cinque minuti l’ingresso in campo delle calciatrici. 17.45 La vittoria di oggi è indispensabile, le giocatrici azzurre lo sanno bene. La prossima sfida invece sarà contro il Belgio. 17.40 Molti cambi di formazione nell’dopo la batosta contro la Francia. 17.35 Ecco le formazioni ufficiali:(4-4-2): Giuliani; Di Guglielmo, Gama, Linari, Boattin; Bergamaschi, Rosucci, Simonetti, Caruso; Piemonte, Giacinti. Ct Bertolini.(4-3-3): Sigurdardottir; Vidarsdottir, Viggosdottir, Arnadottir, ...

Pubblicità

rockolpoprock : I Queen e Adam Lambert eseguono “Nessun dorma” per l’Italia - rtl1025 : ?? RTL 102.5 a San Siro con @AmorosoOF: domani '#TuttoAccadeaSanSiro' in onda in diretta sulla prima radiovisione d'… - infoitsport : Italia - Cina live - 14 luglio 2022 - PesceFrancesco1 : RT @UEFAcom_it: FISCHIO D'INIZIO! L'Italia cerca il riscatto contro l'Islanda ?? Segui LIVE ?????????? #WEURO2022 | #ITA - Emergenza24 : [14.07-18:00] #Italia aggiornamenti in tempo reale su #VIABILITA' #TRAFFICO su STRADE e AUTOSTRADE -