L’attore Riccardo Manera in ospedale | “Ho una lesione tumorale alla testa”

Leggi su blog.libero

(Di giovedì 14 luglio 2022) Dopo un mese di silenzio,Mariaè tornato sui social per raccontare i suoi problemi di salute. “Stamattina mi han fatto una biopsia, chissà che cos’ho. Mi han detto unadi tipoinside my head, ma non si sa ancora di che tipo e gravità. La prassi vuole che io aspetti una ventina di giorni e li aspetterò”, ha scritto direttamente dall’Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, dove è ricoverato, mostrandosi in una raccolta di foto dal letto di, con lafasciata, ma sorridente. “Non scrivo mai nulla, non sono mai stato in grado di farlo o forse ne ho sempre avuto paura. Ecco, quella paura, come tutte le altre (avevo una paura fottuta degli aghi e delle punture), è sparita da un momento all’altro”, così inizia il messaggio di ...