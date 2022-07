Grosseto | anziano sbanda con l’auto e investe 20 ciclisti | 4 morti e 6 feriti

(Di giovedì 14 luglio 2022) 4e 6. È questo il gravissimo bilancio dell’incidente avvenuto questa mattina, giovedì 14 luglio, a Braccagni, in provincia di. Un uomoera alla guida della sua auto quando improvvisamente è stato colto da un malore e ha investito un gruppo diche viaggiavano sul margine della carreggiata. Tragedia in L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

... un'utilitaria, e non un furgone come trapelato in un primo momento, condotta da un. Il conducente, residente a Montepescali (), si sarebbe sentito male ed è poi stato ritrovato ...La sospensione del consiglio comunale Quanto accaduto all'e ai ciclisti ha portato anche alla sospensione della seduta di consiglio comunale a, come riportato sulla sua pagina ...Durante l'incontro è stato chiarito il percorso da seguire nell'immediato: individuare, nel brevissimo termine, una discarica dove conferire i gessi rossi ...Tragico incidente nella mattinata a Grosseto, dove un’auto ha travolto un gruppo di ciclisti. Quattro persone, tre ciclisti ed il conducente del mezzo, sono morte. Sei i feriti. Secondo le prime ricos ...