Governo, fallisce l’ultima mediazione di M5S: si vota la fiducia sul dl Aiuti (Di giovedì 14 luglio 2022) Al via la votazione al Senato, alle 12,30 sarà posta la fiducia. Il ministro D’Incà aveva proposto ai capigruppo di evitare la fiducia sul provvedimento, votando articolo per articolo Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 14 luglio 2022) Al via lazione al Senato, alle 12,30 sarà posta la. Il ministro D’Incà aveva proposto ai capigruppo di evitare lasul provvedimento,ndo articolo per articolo

Pubblicità

tg2rai : Governo ad un passo dalla crisi. Al Senato la discussione sul dl aiuti. Il ministro D'Incà: 'Votiamo senza la fiduc… - infoitinterno : Crisi governo, fallisce in partenza mediazione in extremis del ministro D'Incà. Draghi: 'Fiducia unica via pe… - News24_it : Governo Draghi, il voto al Senato in diretta | D’Incà cerca di sminare la crisi, ma la mediazione fallisce - Corrie… - aperegina61 : RT @repubblica: Crisi di governo, fallisce mediazione di D'Inca': per Draghi unica via e' voto di fiducia - repubblica : Crisi di governo, fallisce mediazione di D'Inca': per Draghi unica via e' voto di fiducia -