Amichevoli precampionato 2022 | Empoli-Castelfiorentino 11-0 | tabellino e marcatori

(Di giovedì 14 luglio 2022) L’batte 11-0 il. Per i toscani si è trattato del primo test stagionale/23, a cui seguiranno altri match nei prossimi giorni di ritiro. Ottima prova per Parisi e Baldanzi, entrambi autori di una doppietta. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE LA CRONACA DEL MATCH ILPRIMO TEMPO: Perisan; Ebuehi, Ismajli, Canestrelli, Cacace; Fazzini, Degli Innocenti, Crociata; Merola, La Mantia, Ekong. All. ZanettiSECONDO TEMPO: Vicario; Stojanovic, De Winter, Viti, Parisi; Henderson, Stulac, Bandinelli; Baldanzi, Destro, Satriano. All. Zanetti: Lupi; Salucci, Duranti, Marinari, Campatelli, Gemignani, Pieracci, Ulivelli, Cutroneo, Giani, Bruni. A disposizione: Bruni, Benedettino, Castaldi, ...

Il Napoli batte 10 - 0 l'Anaune Val Di Non. Per i campani si è trattato del primo test stagionale 2022/23, a cui seguiranno altri match nei prossimi giorni di ritiro. Ottima prova per Kvaratskhelia ...Benatti, dove ha luogo il ritirodel club toscano . Moena (TN), 14 luglio 2022 - ... sulle Dolomiti supportando la squadra negli allenamenti e nellein programma fino al 24 ...Il Napoli batte 10-0 l'Anaune Val Di Non. Per i campani si è trattato del primo test stagionale 2022/23, a cui seguiranno altri match nei prossimi giorni di ritiro.Calcio d’inizio alle ore 18:00 di giovedì 14 luglio, chi avrà la meglio Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH. AGGIORNA LA ...