Terra Amara Anticipazioni dal 18 al 22 luglio 2022: Yilmaz, ferito, prova ad evadere dal carcere! (Di mercoledì 13 luglio 2022) Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda dal 18 al 22 luglio 2022. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi di questa settimana. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 13 luglio 2022) Scopriamo insieme ledelle Puntate diin onda dal 18 al 22. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi di questa settimana.

Pubblicità

Manuela28165933 : Ciao a tutti, grazie per essere qui voi; e evviva le serie TV turche!! #jeru PS: io sto guardando Terra Amara, voi… - ParliamoDiNews : Terra Amara, episodi turchi: Sermin fa la spia e dice a Demir che la moglie vuole fuggire #Offertedilavoro #SerieTV… - ItsLucyEm : Terra Amara, episodi turchi: Sermin fa la spia e dice a Demir che la moglie vuole fuggire - artvneil : non la signora accanto a me in pullman che si sta vedendo a tutto volume le anticipazioni su youtube di una serie chiamata terra amara - fashionsoaptv : ASCOLTI 12 luglio: Terra Amara ha ottenuto 1.505.000 di telespettatori con il 18.60% di share. La soap turca batte… -