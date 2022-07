Romina Power: la verità sul passato scandaloso (Di mercoledì 13 luglio 2022) Romina Power, spunta dal suo passato un periodo davvero scioccante: ecco cosa non sapete sull’ex moglie di Al Bano Carrisi. Conosciamo tutti Romina Power per la sua voce bellissima e le sue maniere dolci e delicate. Pochi però non sanno che in passato ha vissuto un periodo al di fuori dalle righe, che l’hanno portata a fare uso di sostanze stupefacenti. (web)La cantante, infatti, pare, che da ragazza abbia fatto uso di droghe e non solo quelle leggere, almeno fino a quando poi non ha incontrato l’uomo della sua vita. Ma andiamo a vedere i dettagli. Romina Power e la droga: un passato che nessuno conosce Un lato oscuro di Romina Power che di certo quasi nessuno conosce, quello che vi ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 13 luglio 2022), spunta dal suoun periodo davvero scioccante: ecco cosa non sapete sull’ex moglie di Al Bano Carrisi. Conosciamo tuttiper la sua voce bellissima e le sue maniere dolci e delicate. Pochi però non sanno che inha vissuto un periodo al di fuori dalle righe, che l’hanno portata a fare uso di sostanze stupefacenti. (web)La cantante, infatti, pare, che da ragazza abbia fatto uso di droghe e non solo quelle leggere, almeno fino a quando poi non ha incontrato l’uomo della sua vita. Ma andiamo a vedere i dettagli.e la droga: unche nessuno conosce Un lato oscuro diche di certo quasi nessuno conosce, quello che vi ...

Pubblicità

zazoomblog : Al Bano e Romina Power Loredana Lecciso rivela il vero motivo per cui si sono lasciati - #Romina #Power #Loredana… - marcolessico : per tanti altri ha scritto canzoni: Joe Sentieri, Fred Bongusto, Johnny Dorelli, Romina Power, Massimo Ranieri, Lit… - zazoomblog : Romina Power: “Vi svelo come era a letto…” senza peli sulla lingua su Al Bano. La confessione - #Romina #Power:… - guglielmograda1 : Divorzi eccellenti: ilari Blasi e Francesco Totti si separano e mi dispiace perché erano una bella coppia di succes… - IOdonna : Una speranza che non si è mai affievolita -