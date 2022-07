Marmolada: raccolta fondi online per figli di Erica e Davide (Di mercoledì 13 luglio 2022) Un gruppo di compagni di scalata, in accordo con la famiglia, ha avviato una raccolta fondi online a favore dei figli di Erica Campagnaro e Davide Miotti, i coniugi di Cittadella (Padova) morti il 3 ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 13 luglio 2022) Un gruppo di compagni di scalata, in accordo con la famiglia, ha avviato unaa favore deidiCampagnaro eMiotti, i coniugi di Cittadella (Padova) morti il 3 ...

