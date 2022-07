Libia, cambio al vertice della Noc, la società petrolifera di Stato. Riaperti i porti di El Brega e Zueitina (Di mercoledì 13 luglio 2022) Mustafa Sanalla è Stato sollevato dall’incarico di presidente della National Oil Corporation (Noc), la società petrolifera di Stato alla quale era a capo da 20 anni. La decisione è stata presa dal primo ministro libico Abdel Hamid Dbeibah e resa nota dalla stessa National Oil Corporation in un comunicato. Una rivoluzione al vertice di una delle più importanti istituzioni libiche insieme alla Banca Centrale libica. Proprio da questa, arriva la nuova figura di punta della compagnia: Farhat Bengdara, a capo dell’istituto finanziario libico dal 2006 al 2011. Nessun commento da parte di Sanalla che, secondo quanto riportato da Libya Observer, sembra aver ignorato la decisione e sarebbe rimasto saldo al suo posto. Il cambio della guardia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022) Mustafa Sanalla èsollevato dall’incarico di presidenteNational Oil Corporation (Noc), ladialla quale era a capo da 20 anni. La decisione è stata presa dal primo ministro libico Abdel Hamid Dbeibah e resa nota dalla stessa National Oil Corporation in un comunicato. Una rivoluzione aldi una delle più importanti istituzioni libiche insieme alla Banca Centrale libica. Proprio da questa, arriva la nuova figura di puntacompagnia: Farhat Bengdara, a capo dell’istituto finanziario libico dal 2006 al 2011. Nessun commento da parte di Sanalla che, secondo quanto riportato da Libya Observer, sembra aver ignorato la decisione e sarebbe rimasto saldo al suo posto. Ilguardia ...

