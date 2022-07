Governo: Salvini, su scostamento bilancio Draghi malconsigliato (Di mercoledì 13 luglio 2022) Sullo scostamenti di bilancio "il presidente del Consiglio secondo me è malconsigliato da qualche suo consigliere e dice che non servono scostamenti di bilancio e che basta qualche accorgimento". Così ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 13 luglio 2022) Sullo scostamenti di"il presidente del Consiglio secondo me èda qualche suo consigliere e dice che non servono scostamenti die che basta qualche accorgimento". Così ...

Pubblicità

pietroraffa : == Zaia:'Io spero che non ci siano motivi perché questo governo cada, anche perchè quando cade un governo c'è sempr… - AlexBazzaro : GOVERNO: SALVINI, 'NON DISPOSTI A RESTARE IN ESECUTIVO SENZA M5S' Molto bene… - AndreaMarcucci : La scelta politica del #M5S è grave. Indebolire o mettere a rischio il governo in queste settimane è da scellerati.… - Luigi56124612 : RT @MilkoSichinolfi: Interrompere l'esperienza del Governo Draghi sarebbe una follia. Capisco i mal di pancia che tanti, me compreso, hanno… - linuxiano2022 : RT @MarcoRizzoPC: E se, per ipotesi,domani Conte si sganciasse, in qualche modalità paracula, dal governo e,vista la smania di Draghi,si an… -