Confartigianato presenta EUlab – Itinerari Formativi

Leggi su cronachesalerno

(Di mercoledì 13 luglio 2022) di Monica De Santis E’ il comune di Pontecagnano – Faiano ad ospitare la prima tappa di, che ha preso il via ieri e si concluderà domani. Il Comune picentino è stato individuato come topic su cui incentrare le varie attività il settore agrifood. Il tutto inserito nell’ambito dell’evento rivolto a giovani e imprese, che intende stabilire una relazione salda e duratura con il territorio in cui opera, promuovendo lo sviluppo imprenditoriale, l’innovazione e la formazione. L’iniziativa si sviluppa intorno a due progetti europei di cuiImprese Salerno è beneficiaria: Dare-Day One Alliance for Employement e Eukraine-women UptaKing ruRAl business. Il primo è dedicato al rafforzamento dell’imprenditoria giovanile e alla pianificazione della carriera dei giovani attraverso l’offerta ...