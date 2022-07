Concorsi Provincia Frosinone, 54 collaboratori tecnici e amministrativi (Di mercoledì 13 luglio 2022) Pubblicati in Gazzetta Ufficiale n. 55 del 12 luglio 2022, i due bandi dei Concorsi Provincia Frosinone, per titoli ed esami, finalizzati alla copertura di 54 posti di collaboratore professionale tecnico e amministrativo. I posti messi a disposizione con le nuove selezioni concorsuali sono distribuiti come di seguito per profilo professionale: 22 posti di collaboratore professionale amministrativo, categoria B3, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore; 32 posti di collaboratore professionale tecnico, categoria B3, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore. Concorsi pubblici 2022, tutti i bandi in arrivo Nei prossimi paragrafi vediamo nel dettaglio come iscriversi alle procedure concorsuali, quali sono i requisiti di accesso e le prove d’esame previste dai bandi. Concorsi ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 13 luglio 2022) Pubblicati in Gazzetta Ufficiale n. 55 del 12 luglio 2022, i due bandi dei, per titoli ed esami, finalizzati alla copertura di 54 posti di collaboratore professionale tecnico e amministrativo. I posti messi a disposizione con le nuove selezioni concorsuali sono distribuiti come di seguito per profilo professionale: 22 posti di collaboratore professionale amministrativo, categoria B3, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore; 32 posti di collaboratore professionale tecnico, categoria B3, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore.pubblici 2022, tutti i bandi in arrivo Nei prossimi paragrafi vediamo nel dettaglio come iscriversi alle procedure concorsuali, quali sono i requisiti di accesso e le prove d’esame previste dai bandi....

