Commissiona sul dark web l'omicidio del rivale in amore, denunciato 34enne (Di mercoledì 13 luglio 2022) Avrebbe pagato, in criptovalute, un sicario sul dark web per Commissionare l'omicidio del "rivale" in amore. Con questa accusa, un 34enne della provincia di Treviso è stato denunciato dalla Polizia di Stato per minacce aggravate. Le criptovalute, questa la ricostruzione degli investigatori, sono state corrisposte ad un altro utente del dark web, amministratore di un sito specializzato in omicidi su commissione. Potenziale vittima del piano criminale, non andato a buon fine, un 45enne del trevigiano fidanzato della giovane di cui l'indagato era segretamente innamorato. La segnalazione dell'FbiL'indagine - condotta dal Servizio Polizia Postale e delle comunicazioni, in collaborazione con la Polizia Postale di Venezia e Treviso, e coordinata dalla Procura ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 13 luglio 2022) Avrebbe pagato, in criptovalute, un sicario sulweb perre l'del "" in. Con questa accusa, undella provincia di Treviso è statodalla Polizia di Stato per minacce aggravate. Le criptovalute, questa la ricostruzione degli investigatori, sono state corrisposte ad un altro utente delweb, amministratore di un sito specializzato in omicidi su commissione. Potenziale vittima del piano criminale, non andato a buon fine, un 45enne del trevigiano fidanzato della giovane di cui l'indagato era segretamente innamorato. La segnalazione dell'FbiL'indagine - condotta dal Servizio Polizia Postale e delle comunicazioni, in collaborazione con la Polizia Postale di Venezia e Treviso, e coordinata dalla Procura ...

