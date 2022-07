Barletta | Appuntamento in spiaggia per parlare di culture digitali

Pubblicità

BarlettaViva

Quattro appuntamenti in spiaggia per fare networking e parlare di culture digitali. Da un'idea di Likeabee Creative Company e Mondadori Bookstorenasce "Yell! Culture Digitali e Lorem Ipsum", una rassegna di appuntamenti dedicati al mondo digital ospitata negli splendidi spazi di Bagni Peppino e Zenzero Beach Club sul Lungomare Pietro ......ha toccato il suo apice lo scorso 1° luglio con il live del grande compositore pugliese (, ... TO A segnare l'ultimodi questa rassegna sarà il collettivo torinese Sintetica , che si ... Appuntamento in spiaggia per parlare di culture digitali LECCE - Mercoledì 13 Luglio al Barroccio di Lecce, dalle 21:30, ci sarà una festa speciale: l’anteprima di “Festa di Cinema del reale e dell’irreale”e l’anteprima del Festival ”Col Favore di Minerva” ...Editore EDITORIALE LA PROVINCIA Soc. Coop., c.f. 09106271001 - Reg. Tribunale di Civitavecchia n°14/05 - ISSN 2038-5005 Redazione: Via Annovazzi, 15 - 00053 Civitavecchia. Tel. 0766.503027 - Fax 0766.