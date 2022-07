Un'ucraina e un canadese separati prima dal Covid e poi dalla guerra - Lei a Tgcom24: "Dal 2019 non vedo mio marito" (Di martedì 12 luglio 2022) 'Dovrei ricevere il visto entro la prossima settimana, poi potrò fare il biglietto. Non vediamo l'ora di riabbracciarci', dice a ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 12 luglio 2022) 'Dovrei ricevere il visto entro la prossima settimana, poi potrò fare il biglietto. Non vediamo l'ora di riabbracciarci', dice a ...

Pubblicità

suitetti : RT @cristinascappa: Il #Canada rispedisce la turbina per manutenzione #NordStream alla #Germania, l'#Ucraina protesta e accusa il governo t… - cristinascappa : Il #Canada rispedisce la turbina per manutenzione #NordStream alla #Germania, l'#Ucraina protesta e accusa il gover… - ultimenews24 : (Adnkronos) - 'Profonda delusione per la decisione del governo canadese di rilasciare il permesso di restituire all… - BinaryOptionEU : RT 'Kiev: 'Ultimo accordo canadese-tedesco è adeguamento regime #sanzioni per soddisfare capricci di #Mosca'. - LuigiF97101292 : RT @fisco24_info: Ucraina delusa: 'Canada restituirà a Germania turbina per importare gas da Russia': (Adnkronos) - Kiev: 'L'ultimo accordo… -