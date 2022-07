Tiro con l’arco, World Games 2022: Marco Morello vince il bronzo nel tiro di campagna, Unruh batte Ellison in finale (Di martedì 12 luglio 2022) Dopo il fantastico trionfo di Chiara Rebagliati, arriva una nuova medaglia per l’Italia nel tiro con l’arco di campagna grazie al bronzo di Marco Morello nella competizione individuale maschile di ricurvo in occasione dei World Games 2022 a Birmingham, in Alabama (USA). Il 29enne torinese è stato sconfitto in semifinale dal tedesco Florian Unruh per 58-64, ma in seguito si è riscattato aggiudicandosi lo spareggio per il bronzo contro il britannico Patrick Huston con il punteggio conclusivo di 61-52. Primo podio della carriera in questa rassegna per Morello, che in passato si era già distinto in questa specialità conquistando un titolo continentale ... Leggi su oasport (Di martedì 12 luglio 2022) Dopo il fantastico trionfo di Chiara Rebagliati, arriva una nuova medaglia per l’Italia nelcondigrazie aldinella competizione individuale maschile di ricurvo in occasione deia Birmingham, in Alabama (USA). Il 29enne torinese è stato sconfitto in semidal tedesco Florianper 58-64, ma in seguito si è riscattato aggiudicandosi lo spareggio per ilcontro il britannico Patrick Huston con il punteggio conclusivo di 61-52. Primo podio della carriera in questa rassegna per, che in passato si era già distinto in questa specialità conquistando un titolo continentale ...

