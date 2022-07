Roberta Morise senza mezzi termini sul collega Tinto: “Al pubblico è arrivato come è il nostro vero rapporto” (Di martedì 12 luglio 2022) Roberta Morise parla del suo rapporto con il collega e conduttore Tinto. La conduttrice ha rilasciato un’intervista a Radiocorriere tv. Roberta Morise è al timone è della trasmissione intitolata Camper insieme a Tinto. Pare che i due stiano avendo un successo davvero strepitoso con questo programma che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 11:30 fino alle 13:30. La trasmissione è davvero molto divertente ed anche spensierata e pare che piaccia tanto al pubblico italiano proprio perché regala due ore di leggerezza, sorrisi e soprattutto permette di conoscere posti nuovi. A parlare in questi giorni anche di questo programma, che ricordiamo va in onda su Rai 1 ogni giorno, ... Leggi su baritalianews (Di martedì 12 luglio 2022)parla del suocon ile conduttore. La conduttrice ha rilasciato un’intervista a Radiocorriere tv.è al timone è della trasmissione intitolata Camper insieme a. Pare che i due stiano avendo un successo davstrepitoso con questo programma che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 11:30 fino alle 13:30. La trasmissione è davmolto divertente ed anche spensierata e pare che piaccia tanto alitaliano proprio perché regala due ore di leggerezza, sorrisi e soprattutto permette di conoscere posti nuovi. A parlare in questi giorni anche di questo programma, che ricordiamo va in onda su Rai 1 ogni giorno, ...

Pubblicità

MontiFrancy82 : Il viaggio del #camper di Rai 1, guidato da @tinto1976 e @robertamorise1 dall’11 luglio prosegue in Puglia - SMSNEWSOFFICIAL : Il viaggio del #camper di Rai 1, guidato da @tinto1976 e @robertamorise1 dall’11 luglio prosegue in Puglia - _PuntoZip_ : Oggi in TV: Il viaggio di Camper continua in Puglia – Con Tinto e Roberta Morise - UnDueTreBlog : Camper - Settimana del 11/07/2022 al 15/07/2022 - Con Roberta Morise e Tinto su Rai 1. - SMSNEWSOFFICIAL : Il viaggio del Camper di Rai 1, guidato da Tinto e Roberta Morise, dall’11 luglio prosegue in Puglia -