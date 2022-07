Torino | fissato il primo allenamento nel ritiro di Linz | venerdì amichevole contro l’Eintracht

(Di lunedì 11 luglio 2022) Tutto pronto per l’inizio delper ildi Ivan Juric. La squadra si è infatti imbarcata all’aeroporto diCaselle per volare in Austria, più precisamente a, per poi raggiungere in autobus Bad Leonfelden, sede del. Ilè programmato per il pomeriggio di lunedì 11 luglio. La testa, però, è già a, con i granata che sfideranno inFrancoforte, club che ha vinto l’ultima Europa League e che dunque giocherà la Champions il prossimo anno. SportFace.

