Missili su un palazzo Almeno 15 morti - Cronaca - quotidiano.net

Pubblicità

MediasetTgcom24 : Ucraina, missili su un palazzo nel Donetsk: almeno 15 morti | Sotto le macerie ci sono ancora 27 persone, tra cui u… - MaralbAzsc : Missili su un palazzo,strage di civili nel Donetsk - LaRagione_eu : #Ucraina: strage di civili a #Donetsk. Tre missili hanno sventrato un palazzo nella cittadina di #ChasivYar, provoc… - ilglobonews : #BREAKING: Strage di civili nell'offensiva sul Donetsk. Tre missili hanno sventrato un palazzo a Chasiv Yar, provoc… - messveneto : Ucraina, il massacro del condominio: I missili di Putin polverizzano un palazzo a Chasiv Yar. Sotto le macerie civi… -

La guerra in Ucraina continua a fare strage di civili. Stavolta nel Donetsk, dove trehanno sventrato unnella cittadina di Chasiv Yar, provocando almeno 15 morti. Il bilancio rischia però di essere provvisorio perché si sta cercando di estrarre decine di persone tra le ...Ma i morti, quelli sono tutti nell'altro. Lì ci vivevano anche "Tatjana con il marito ... Nessuno qui sa se siano ancora vivi, gli inquilini su cui sono piovuti i. Il cinismo militare ...La Russia insiste con la sua guerra all'Ucraina, gli attacchi non si fermano ma il Paese guidato da Zelensky continua a difendersi. Guerra in ...La guerra in Ucraina continua a fare strage di civili. Stavolta nel Donetsk, dove tre missili hanno sventrato un palazzo nella cittadina di Chasiv Yar, provocando almeno 15 morti. Il bilancio rischia ...