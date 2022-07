Meteo: da giovedì nuova ondata di caldo su tutta l'Italia (Di lunedì 11 luglio 2022) Sono queste in sintesi le previsioni di Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it per i prossimi giorni. Grazie all'anticiclone delle Azzorre le attuali temperature sono gradevoli, ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 11 luglio 2022) Sono queste in sintesi le previsioni di Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iL.it per i prossimi giorni. Grazie all'anticiclone delle Azzorre le attuali temperature sono gradevoli, ...

Meteo: da giovedì nuova ondata di caldo su tutta l'Italia La situazione cambia da giovedì 14, quando si registrerà una nuova e più forte impennata dei valori termici. I termometri schizzeranno diffusamente oltre i 38°C, e localmente, sulle pianure del Nord ... Attenzione all' anticiclone Apocalisse : caldo rovente, punte fino a 42°C ...meteo al Centro - Sud Anche se questa volta saranno le regioni settentrionali ad essere protagoniste, farà caldissimo anche al Centro - Sud con valori diffusamente di 36 - 38°C a partire da giovedì e ... iLMeteo.it La situazione cambia da14, quando si registrerà una nuova e più forte impennata dei valori termici. I termometri schizzeranno diffusamente oltre i 38°C, e localmente, sulle pianure del Nord ......al Centro - Sud Anche se questa volta saranno le regioni settentrionali ad essere protagoniste, farà caldissimo anche al Centro - Sud con valori diffusamente di 36 - 38°C a partire dae ... Meteo Napoli: oggi sole e caldo, Giovedì 7 e Venerdì 8 poco nuvoloso