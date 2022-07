Lo Spiderman degli ospedali a Tu si Que Vales | Così sono diventato l' eroe dei bimbi

(Di lunedì 11 luglio 2022) Ricevuto anche in udienza dal Papa, Mattia Villardita racconta la sua storia: 'Non dimentichiamoci di essere ...

Ricevuto anche in udienza dal Papa, Mattia Villardita racconta la sua storia: 'Non dimentichiamoci di essere ...Protagonista dello spot è losavonese Mattia Villardita , Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica, che da anni visita da volontario i bambiniospedali e che ci ricorda prima ... Prima della vacanze dona il sangue, Spiderman testimonial Ricevuto anche in udienza dal Papa, Mattia Villardita racconta la sua storia: "Non dimentichiamoci di essere umani" ...